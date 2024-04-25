中央氣象署自昨日晚間至今日上午，針對台南、高雄、屏東發布大雨特報，高雄部分地區遭暴雨襲擊，宛如颳颱風。台電高雄區處指出，陸續造成路竹、湖內等地區出現停電事故，總計停電3266戶。台電指出，事故主因包括雷擊造成架空線路斷線、樹竹碰觸等，經台電人員全力搶修，已於11時50分全數復電。

高雄今早一度停電3266戶，經台電人員全力搶修，於11時50分全數復電。（台電高雄區處提供）

高雄今早一度停電3266戶，經台電人員全力搶修，於11時50分全數復電。（台電高雄區處提供）

台電指出，目前所知受影響區域，路竹區部分今天上午6時19分高雄市路竹區大同路、中山路、中和街、中華路、五公路、文化路、四維路、永福路、竹南街、延平路、建國路、國昌路、華西街、華昌街、順安路等一帶停電，計2402戶受影響。台電已立即派員冒雨前往搶修，於7時14分完成修復供電，經查因雷擊造成架空線路斷線所引發。

高雄今早一度停電3266戶，經台電人員全力搶修，於11時50分全數復電。（台電高雄區處提供）

高雄今早一度停電3266戶，經台電人員全力搶修，於11時50分全數復電。（台電高雄區處提供）

至於路竹區鴨寮里復興路367巷一帶，共438戶停電，目前已派員查修，發現樹竹碰觸，已停電修剪中。

岡山區岡燕路373巷與岡燕路322-360號一帶出現停電，目前約停179戶，目前已派員查修中，目前巡視發現電力熔絲受損。湖內區今天上午7時30分高雄市湖內區和平路、東方路、路竹區環球路等一帶停電，計有247戶受影響。

台電高雄區處也提醒，由於目前因天色灰暗，本處亦配合市府將全數路燈放亮，確保民眾行車安全。