亞系外資表示，聯發科第一季營收為1335億元、季增加3%，優於市場預期，主要歸功於旗艦天璣9300更有力的貢獻所致，預計聯發科旗艦5G SoC(系統單晶片)的積極帶動，有機會帶動第一季毛利率提高49.2%，優於聯發科先前預估的47.0%±1.5%。

展望第二季，亞系外資表示，有鑑於智慧型手機補貨潮見底，加上智慧型手機的整體復甦態勢仍保持謹慎，故預計聯發科第二季營收將季減9%，不僅如此，智慧型手機市場的疲軟可能持續到第三季，預計季增恐僅為1.7%。亞系外資更直言，聯發科在第三季、第四季營收表現可能相較競業高通弱勢，主要是因為高通在高階智慧型產品的集中度更高。現階段將聯發科目標價由975元調降到940元、評等維持持有。另外，下調聯發科2024年、2025年每股淨利4%、5%，分別落在55.32元、63.88元，以反映了智慧型手機的整體疲軟。

亞系外資表示，儘管聯發科試圖擺脫智慧型手機的束縛，實現多元化發展，但該業務預計在2024年仍僅占比營收58%，故聯發科非智慧型手機市場機會，包括ASIC(客製化晶片)、汽車，現階段仍然難以量化。