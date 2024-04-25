一名70多歲男子，於某次例行回診時，被發現腎功能竟突然暴跌，進一步詢問才知道，原來對方前陣子急性腸胃炎，連續2、3天拉肚子，而致病關鍵研判與「誤飲生水」有關，使腎功能也連帶受到影響。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中提到，過去曾遇過一名70多歲的男性患者，回診檢查時，發現其腎功能竟一下子從50分掉到30分，便詢問是否有感染或感冒等情況，對方才透露，前陣子得了急性腸胃炎，拉肚子拉了2、3天。

洪永祥進一步追問得到急性腸胃炎的原因，該男子表示是烏龍事件，因家中飲用水平時都是太太用水壺煮沸，放冷後再倒入冷水壺內。而當天他要喝水時，發現冷水壺裡面沒有水，於是就到家裡廚房找水喝。

男子接著說，由於當時看見廚房內有其它冷水壺，誤以為裡面是煮過放涼的水，未料飲用後沒多久，身體就開始出現不適，有上吐下瀉的情況。因當天沒有吃其它東西，研判就是誤飲生水所致。

洪永祥也藉此個案提醒，生飲水一定有一些生菌數，若是糖尿病患者、年幼孩童、老年人等族群誤飲下肚，就有可能引起急性腸胃炎，因此，務必要飲用煮沸過的水才安全。