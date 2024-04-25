警方查扣詐騙集團用不法所得取得的豪宅及名車。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局近日執行「全國同步打擊詐欺專案行動」，12天查獲43件詐欺案，逮捕191名詐欺犯，發現詐騙集團近來以投資大型購物平台及假冒客戶等一條龍方式詐騙，輕易詐騙得百萬元，這些詐騙集團成員用不法所得住台中市透天厝豪宅，出入開賓士車，讓被害人為之吐血。

彰化縣警局刑警大隊副大隊長張安進指出，近日共查獲詐欺集團43件，逮捕191名詐欺犯，其中男嫌犯149人，女嫌犯42，女詐欺犯占了約2成2，比例頗高；此外，上述案件查扣汽車4輛、房屋1處、土地6處，以及現金及虛擬貨幣等不法所得約3958萬餘元。

警方破獲的43起案件中，彰化刑警大隊科技犯罪偵查隊發現詐騙集團不斷翻新中，1名被害人報案，稱在網路上結交網友後，對方介紹投資知名的大型購物平台後，假冒是購物平台的專員，透過Line與被害人聯繫後簽立買賣商品合約，讓被害人誤以為每件商品平均可獲利5成甚至1倍以上，「穩賺不賠！」

詐騙集團為了取信被害人，假冒成客戶，向被害人聯繫欲購買相機、名牌包等高價商品，製作買賣假象，騙被害人將商品的進價費用以網路轉帳或臨櫃匯款等方式轉入指定戶，等到被害人想要出金時，假專員又要求繳納保證金66萬元，這時被害人始發覺有異，至派出所報案，損失達上百萬元。

該案經刑警大隊循線並調閱相關資料，一舉查獲該集團13人到案，清查不法所得達3000萬元，經法院扣押裁定核准追徵犯罪所得，查扣價值約300萬元的2輛賓士車，以及存款600萬元、台中市透天厝豪宅1棟約1750萬元、土地6筆約300萬元，合計2900餘萬元。

今年1至4月，彰化警方結合金融機構臨櫃攔阻民眾遭詐騙共154件，攔阻金額達1億1178餘萬元。彰化縣警局局長陳明君表示，千萬不要輕信網路上任何投資訊息，不論投資股票、電商網購、虛擬貨幣等，標榜「保證獲利、穩賺不賠」，都是詐騙。