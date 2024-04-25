近年演藝圈頻爆#MeToo事件，連封號「舞蹈教父」的張勝豐都被指控至少對3人性騷擾，以拍攝之名藉機觸摸模特兒私密部位。對此，張勝豐嚴正否認，痛斥爆料者想紅想瘋了。

張勝豐過去與蔡依林、王心凌、S.H.E等藝人合作，是天王天后的御用舞蹈老師。近日，有位網友不希望同行敗壞攝影風氣，在IG限時動態爆料：「前蔡依林舞蹈老師張勝豐，以拍攝之名，未經模特兒允許，觸碰模特兒下體1位3次，1位2次，1位1次」，就連直男同事也慘遭毒手，「親眼目睹這一切」。該網友聲稱手上握有相關證據，終於理解為什麼有些人在名人威權下不敢發聲。

根據《ETtoday》報導，張勝豐否認指控，痛斥爆料者「想紅想瘋了」，要求對方面對面講清楚。

事實上，張勝豐去年被拍到出現在高雄一間飯店端盤子，對此他承認有在兼差，希望能為了自傳累積豐富的經驗。不過，他曾發低潮文：「我已經遍體鱗傷，我已經被傷到生無可戀了，我決定要走了，要離開這個傷心的人世間」，令外界十分擔憂；所幸張勝豐今年重新振作，和高雄健身俱樂部合作開課，每週會開12堂常態課程，包括：K-POP 熱舞、Hip Hop嘻哈街舞、Sexy Jazz 性感爵士、以及Mature Age Dance熟齡樂活專班等。

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