目前就讀新北市三重高中的高二曾子軒同學，去年因為兩度氣胸導致無法參加112年全國中等學校運動會，但他並未氣餒，反而更加努力訓練，25日在台北市全中運以15分35秒83的成績摘下高中男子5000公尺金牌，證明了機會是留給準備好的人。

曾同學在111年全中運代表新北市光榮國中參賽，拿下國男800公尺及1600公尺接力金牌。高一時，代表三重高中參賽田徑1500公尺及5000公尺項目。但賽前因訓練量大，引發氣胸住院，導致遺憾棄賽，隨後又二度氣胸住院開刀，休息了大半年。

今年全中運因身體狀況，訓練量不如以往，雖達標參賽標準，但師長們都告誡他盡力就好。但他憑著高昂的鬥志，先在1500公尺獲得第四名，今日一舉拿下5000公尺金牌。

指導教練林品妤表示，子軒身形瘦小，但鬥志非常高昂，賽前就矢言要為教練拿下一面金牌。看到他在最後200公尺全力衝刺，不自覺為他流下高興的眼淚，這面獎牌真的得來不易。