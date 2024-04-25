基隆市長謝國樑25日上午出席基隆市文化局舉辦的藝術教育劇場活動，受訪時表示，除希望透過這次的活動提升民眾對海洋保育及海洋教育理念外，也期許即將於520就任的新任環境部長，能夠在四接的環評中，廣納地方的意見，不要重演去年環評異地開會的情境。

「氣象達人」彭啟明為新任環境部長。（中時資料照）

基隆市政府文化局25日上午舉辦藝術教育劇場，邀請基隆市國小三年級的學生到場觀看。謝國樑致詞時指出，希望透過這次的活動，讓小朋友們能夠了解如何珍惜海洋、保育生態。

謝國樑話鋒一轉指出，最近台電打算在基隆進行第四天然氣接收站的建設，這也是基隆市政府長期以來關注的案子，主要擔心這項工程的進行，可能會破壞海洋資源、影響基隆港的港口運作，因此希望進一步向小朋友傳達海洋保育的重要性。

謝國樑日前曾說，新任環境部長彭啟明上任後，將擇期拜會。謝國樑25日說，將待彭啟明520上任、工作上手後，才會擇期拜會。其次，他也將針對四接議題，與彭進行深入的討論。謝國樑強調，去年環境部升格前的四接環評竟然發生「異地開會」，引起各界譁然的情況，他希望未來四接環評，能夠充分納入地方政府意見。

謝國樑說，未來基隆市在環境保護等各項環境部主管業務，以及基隆市未來一系列環境保護相關建設，會持續請求環境部給予地方政府協助以及預算，屆時也將一併向新任環境部長彭啟明爭取。