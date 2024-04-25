就任即國情報告賴清德表態了 朱立倫喊話「要說到做到」 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫日前在中常會宣布，5月20日後國民黨團會聯合所有朋友，立即建立憲政慣例，一起依憲法規定，邀新就任的總統賴清德到立法院國情報告，民進黨發言人吳崢回應，只要立院有決議和邀請，賴清德都會到國會向大家報告。賴清德今（25日）在公布第六波內閣人事，也親自回應，「只要立法院邀請，有根據憲法跟現行法律安排，我一定會欣然赴會」。對此，朱立倫今強調，未來內閣是一個最聽話的內閣，賴清德意志就是最大的政策方向，「民進黨絕對要說到做到」。

朱立倫上午出席「資訊無障礙與數位共融領導力論壇」，受訪時談及賴清德願意到立院國情報告，朱說，幾十年來都一直希望建立憲政慣例，他覺得520是一個非常重要的分水嶺，賴政府又是一個少數政府，賴總統有這樣的一個責任，要建立這樣的憲政慣例。

朱立倫指出，尤其是現在未來內閣是一個最聽話的內閣，賴清德意志就是最大的政策方向，到底對於最近的這些司法、監察院的亂象，或者兩岸關係、能源、環保、財政劃分法等重要議題，賴清德有必要來立法院做國情報告，這也是建立憲政慣例最好的機會，民進黨絕對要說到做到。