國民黨主席朱立倫上午出席資訊無障礙與數位共融領導力論壇。（國民黨提供）

新北市長侯友宜在2024大選失利後，近日媒體報導侯陣營內點名前總統馬英九與國民黨主席朱立倫戰犯，甚至要侯投入2025年國民黨主席選舉，才能掌握2026縣市長提名。對此，朱立倫強調，他沒聽過這件事情，不要幫這些錯誤的謠言去找新聞的內容，強調國民黨現在扮演的角色是做好監督工作，國民黨有責任團結一致。

監委翻35年前舊案約詢侯友宜 朱立倫轟：東廠、鷹犬政治追殺 @ChinaTimes

朱立倫今（25日）上午出席資訊無障礙與數位共融領導力論壇受訪表示，昨天侯友宜被監察院一些所謂的「東廠」或「鷹犬」，針對35年前的事情而浪費時間，浪費新北市長的時間，而且是用幾乎一個政治追殺的角度，來針對35年前的事情，約詢了1個半小時，國人可以接受嗎？總統當選人賴清德可以接受嗎？這樣的監察委員可以接受嗎？這樣的監察委員誰提名，誰要負責。

此外，媒體提及侯陣營傳出大選敗選至今仍在找「戰犯」，一個是前總統馬英九，另一個是推動「藍白合」的朱立倫，朱立倫認為，不要幫這些錯誤的謠言找新聞內容，他可以請100個媒體，寫100個謠言，創造出100個新聞，但這沒有意義。

朱立倫強調，台灣現在要好好把事情做好，國民黨就是做好扮演監督的工作，這才是關鍵的重點，民進黨過去創造這麼多錯誤的事情，有很多弊案，還有很多的民生議題，國民黨有責任團結一致，不論是立法院黨團或地方政府，大家把事情做好最重要。