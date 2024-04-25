台中再逮和牛燒肉店用過期肉 盧秀燕：吹哨者可獲近百萬獎金 @ChinaTimes

台中市近期發生2起和牛餐廳涉嫌儲存逾期肉品，針對台中建立起吹哨者獎金制度，市長盧秀燕25日出席活動時表示，吹哨者獎金制度的確發揮功效，昨第2件御帝和牛燒肉餐廳食安事件也是有人檢舉，高達16個品項過期，市府決定勒令餐廳停業，並重罰192萬元，吹哨者可獲得近百萬元獎勵。

盧秀燕指出，最近台中市食安查察工作，吹哨者獎金制度的確發揮功效，因為吹哨者可以獲得市府實收罰金的一半當作獎勵；昨第2件和牛餐廳食安事件也是有人檢舉，食安處接獲檢舉者吹哨後進行查察屬實，高達16個品項過期，市府決定勒令餐廳停業，並重罰192萬元，換句話說，吹哨者可以獲得96萬元獎金，近百萬元獎勵。

盧秀燕說，近期連續2件食安事件，都是吹哨者協助市府查獲過期肉品，非常感謝；因已經有2件高價和牛餐廳都有使用過期品，她已責成食安處近期進行專案查察，最近一波將針對和牛餐廳查察是否有過期肉品，維護市民食品安全。

台中市勤美商圈的「御帝和牛」日前被檢舉疑似儲存逾期肉品且竄改有效日期，台中市食安處長傅瓊慧（中）25日說明，現場查出16項、約192公斤的過期牛肉，重罰192萬元並自勒令停業。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市食安處長傅瓊慧25日說明，16日接獲民眾檢舉，御帝和牛燒肉餐廳疑似儲存逾期肉品且竄改有效日期，經研判檢舉者提供之事證明確，已涉及刑事案件，移由檢調循線偵辦。人員與檢調24日前往搜索，查獲16項、約192公斤的過期牛肉，尚無除肉品以外品項。

食安處表示，逾期品是否銷售給消費者，後續將再配合檢調釐清，如查有銷售事實，將再另外開罰。另為獎勵吹哨者揭發食安案件，市府就目前開罰的192萬元，將依照獎勵辦法以實收金額的50％作為檢舉獎金，後續若再查獲其他違法事證，將再依法辦理。

至於「御帝和牛」與日前「和牛EMPERO」案是否有關？傅瓊慧則說，初步從資料看起來兩家沒有相關，尚由檢調釐清及調查中。另，接下來將偕同法制局消保官立即啟動頂級和牛餐廳稽查專案，著重在肉品食材的保存及效期，同時也會查對購入憑證等溯源資料。