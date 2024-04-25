核三廠1號機即將在今年7月停機，引發外界憂心，是否可能加劇缺電問題，國民黨立委更推動「核子反應器設施延役條例草案」。對此，台電總經理王耀庭表示，核三退場對電價的影響不大，但也提到，在再生能源無法達到20%的情況下，明年火力發電的佔比會超過80%。

針對核三相關問題，王耀庭今（25）日在廣播節目《POP撞新聞》表示，2017年《電業法》修法、宣告「非核家園」時，台電就已開始做準備，開始蓋新的機組，若當時沒遇到環評、縣市證照的問題，「現在這些技術都上來了」。他強調，備轉容量的相關問題台電都有準備，並會由再生能源和火力發電補上核三的缺口。

主持人黃暐瀚問，若按照計畫、明年5月核電真的完全退場，電價是否會飆漲？王耀庭回應，前段時間漲電價是因為俄烏戰爭導致燃料漲價，但目前，核三1年約產生150億度電，在全台年平均3000億度發電的占比很小，核電退場雖然確實會影響到電價，但影響的幅度很小，台電評估，大約影響0.12元。

黃暐瀚再問，按照台電規劃，核電退場後，台灣能源的佔比是：50%天然氣、30%燃煤與20%的再生能源，但現在，再生能源明年是不是沒辦法達標？王耀庭回應，電廠蓋好到正式能發電，時間要間隔1年。黃暐瀚追問，若再生能源無法達標，火力發電比例會超過80%？王耀庭回答會超過。