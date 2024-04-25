何姓男子2019年間舉辦毒品派對找一名女子同樂，他趁對方昏迷時連續性侵2次，還以手機拍攝她的裸照及被性侵照片，最後她因吸毒過量死亡，最高法院依轉讓偽藥罪及乘機性交等罪將何男判囚5年2月，另竊錄身體隱私部位罪判處可易科罰金之刑4月，全案定讞。

何姓男子在2019年經由友人介紹認識被害女子，並表示要舉辦毒品派對找她一起參加，他提供俗稱喵喵的毒品咖啡包供她使用，她施用毒品咖啡包後約1個小時後，即在沙發上陷入昏迷。

何男以手指加以性侵，再叫計程車將她帶到飯店，乘她昏迷而不能抗拒之際性侵，還用手機拍攝她裸露胸部及被性侵的照片，之後何男離開飯店，飯店打掃人員進入房間後，發現女子全身冰冷已死亡多時，即報警處理。

台中高分院認定何男轉讓偽藥之行為與女子死亡無客觀歸責，依共同犯轉讓偽藥罪判刑7月，乘機性交2罪各判刑4年及4年4月，合併執行有期徒刑5年2月，另竊錄身體隱私部位罪判處可易科罰金之刑4月，上訴後，最高法院駁回確定。

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