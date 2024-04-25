兩岸執政黨負責任的良性對話 賴清德：面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道。（曾薏蘋攝）

準總統賴清德昨天以民進黨主席身份在中執會提到，「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，今被問到此言是否為善意及對等態度時表示，他非常期待，中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道。

賴清德今在第六波國安人事公布記者會時，被問到昨天於中執會提到，希望兩岸間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意；並指「由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」，「您身為未來總統又是執政黨主席，這是您的善意嗎？也是務實作法嗎？在520前您對對岸想要釋放相關態度是什麼？能說您的相關規劃跟構想」？

賴清德回答，他2015年台南市長任內前往上海參加陳澄波先生百二冥誕畫展時，特別公開講，「兩岸要展開自信的交流，增進彼此的了解、理解、諒解、和平發展、創造兩岸人民的福祉」，這個立場，他一直都沒有改變。

他說，台灣做為區域負責任的一員，同時跟國際社會合作，要維護區域的和平穩定繁榮，本身對國際社會包括對中國在內，就是一個善意，更何況台灣人民與人為善，非常希望能朝向兩岸和平的發展。

賴清德說，「我非常期待，中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道」，如果一直不願意台灣民選的合法政府，而是跟在野設定前提之下的交流，這不會得到人民的信賴跟支持，長期以往，對中國也不見得是好事，對兩岸和平發展，更不會帶來正面影響。