遊戲產業過去曾是台灣經濟重要支柱之一，也多有優秀的遊戲業相關人才，但近年來卻不斷被大陸等國家超車，有網友疑問，「究竟是哪一步走錯了呢？」，許多人也點出關鍵就是「代理比較好賺」、「單機遊戲業是被盜版搞爆」，但也有網友直言，「別的地方更好賺那幹嘛投資這高風險的東西」，引發網路熱議。

有網友在網路論壇PTT的「希洽板 C_Chat」發文說，最近看到大陸手機遊戲賣到台灣，簽約金隨便就能賣到9位數，記得也不過30年前，是全球華人瘋台灣遊戲，但到了今天只剩下獨立遊戲曾經偶有佳作，那些30年前的大遊戲公司反而淪落到賣遊戲點數卡，「認真說，台灣遊戲從雙劍榮光（台灣老牌電腦遊戲公司大宇資訊在80年代時，以自家 IP「軒遠劍」及「仙劍奇俠傳」的「雙劍」，在華文圈遊戲市場打出知名度），淪落到IP賣大陸，是哪一步走錯了? 如果哪一個時刻做對的話，台灣會在平行世界2024變成遊戲大國嗎？」

此文引發許多網友熱議，指出關鍵就是「發現代理比較好賺」、「網路遊戲開始時，各家廠商發現代理韓國網遊比做單機遊戲好賺多了」。還有許多網友提到，「當年都盜版搞到遊戲公司肥不起來最後死一片，後面網路時代才乾脆活下來的都挑好賺的代理來做」、「當年臺灣單機遊戲業是被盜版搞爆欸」、「因為沒賺到大錢過，自製時期盜版太多」、「市場小人口少，當年版權意識不高盜版多，產業發展不平衡，人才流向半導體」。

有網友好奇30年前台灣遊戲業讓全球華人瘋狂，對比現在淪落到賣遊戲點卡是哪一步走錯。（示意圖，圖／美聯社）

還有人說市場也是一大問題，「沒那麼複雜，就是大家出來搶這塊餅了，先行的美日後進的中韓有錢有人，規模做大後其他人都只能夾縫中求生存」、「環境跟市場影響，也不是走對路就一定成功的，而且你看那些賣點卡的大公司，一個過的比一個還滋潤，樂不思蜀啊」、「以前賣得好是因為選擇不多」。

但也有許多網友直言「沒走錯」: 「不然你要人才進入遊戲圈浪費嗎」、「跟動畫產業一樣薪水沒多高還要整天喊發展」、「只是自然走去更賺錢的地方」、「別的地方更好賺那幹嘛投資這高風險的東西」、「幾十年前拋棄半導體產業轉頭遊戲軟體業？」

鄉民也分析說，「沒跟到mmorpg那一波，有跟上應該會卯起來研發」、「某些公司心態上只想賺快錢，沒有想做好遊戲，目前還是有些不錯的獨立遊戲，也不用太悲觀」、「能喊9位數因為是逆水寒，是少數吧，不能特別比」、「因為代理遊戲太好賺，自製遊戲為主的又壓注Online game跟頁遊，就變最後榮光了，完美錯過轉手機後的手遊研發潮，沒搭上手遊趨勢，後來等想弄時已經再也追不上了」。