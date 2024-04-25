●全球主要的太陽能板製造商要求美國拜登政府對中國企業在4個亞洲國家生產的太陽能板和電池組件課徵關稅。美國太陽能製造聯盟（Coalition for American Solar Manufacturing）表示，在馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國設廠的中國公司，以低於生產成本的價格在美國傾銷太陽能板導致價格腰斬，已經危及美國本地製造的太陽能產品。美國First Solar、Convalt Energy、Mission Solar和Swift Solar、南韓Hanwha Qcells、瑞士Meyer Burger及挪威REC Silicon等七家公司發布聲明，證實它們向美國商務部和國際貿易委員會提出這項請求。

●繼眾院之後，美國聯邦參議院在23日通過總金額達950億美元的援助烏克蘭、以色列及台灣法案，拜登在隔日便簽署完成立法，並強調該法案是為了協助美國的夥伴們捍衛他們的主權。

●美國總統拜登24日簽署TikTok（國際版抖音）「不賣就禁」法案，該法案要求其中國母公司字節跳動（ByteDance）必須在9個月內出售TikTok，否則美國政府將全面封殺這個熱門的短影片分享平台。TikTok執行長周受資對此表示不服，直接在TikTok上開嗆「我們哪也不去！」。他表示這項法案違反美國憲法保障的言論自由，該公司將在法庭上抗爭到底。

●美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少636.8萬桶，市場預期為增加82.5萬桶。汽油庫存減少63.4萬桶，市場預期為減少177.5萬桶。餾分油庫存增加161.4萬桶，市場預期為減少109.3萬桶。上周美國原油進口量減少41.7萬桶/日；煉廠產能利用率升高0.4個百分點。

●美國3月耐久財訂單月增2.6%，略高於市場預期的月增2.5%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.2%，小於市場預期的月增0.3%。排除國防項目的耐久財訂單月增2.3%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.2%，符合市場預期。

●美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下滑2.7%，前一周為上揚3.3%。美國30年期定息抵押貸款利率為7.24%，高於前一周的7.13%。

●中東局勢未見進一步升級，以及美國4月PMI表現疲弱，但美國原油庫存跌幅遠超出預期，給油價下檔帶來支撐，周三紐約期油收跌55美分或0.66%，報每桶82.81美元，盤中一度下挫1.1%，最低觸及82.44美元。倫敦布蘭特期油收跌0.4美元或0.45%，報每桶88.02美元。

●市場觀望本周晚些時候發布的美國重要經濟與通膨數據，周三紐約6月期金收跌3.7美元或0.16%，報每盎司2338.4美元。現貨金收跌0.26%，報2316.13美元。

●美元指數一度漲0.26%，報105.95。隔夜日圓貶破155大關，一度下挫0.34%至155.37兌一美元，再創34年新低。