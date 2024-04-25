精誠表示，傳統軟體開發工作需要大量仰賴工程師高度客製化，若採取低代碼開發模式則有助於簡化開發流程，提升程式開發的效率，能有降低專案時程上的時間成本，也促使越來越多企業開始導入低代碼開發流程。精誠集團內部也率先採用OutSystems來研發人資系統，將原本預估3週的客製化開發時程提前1週完成，且除了web瀏覽器版本，透過OutSystems低代碼與跨平台的特性，也同步完成app行動裝置版本的研發，且所產出的元件在往後的其他專案皆能夠被有效利用。

根據Gartner的最新預測，2024年全球低代碼開發技術市場的相關收入預計將達到300億美元，80％的非技術專家將使用IT產品和服務，其中大多數將採用低代碼工具實現。不同行業的企業也開始認識到，使用低代碼解決方案進行快速有效的應用程式開發具有明顯優勢，預計到2025年，將有近四分之三的新服務應用程式使用這項技術。

OutSystems在全球低代碼解決方案領域佔據領先地位，在台灣目前也已有在金融、製藥、能源等產業的專案導入進行中。看好OutSystems在市場上的發展趨勢與商機，精誠期待藉由OutSystems豐富的低代碼開發經驗，將能幫助更多國內外企業大幅簡化傳統式的開發流程，同時提高程式開發速度，為企業實現更即時或提前產品上市的時程。