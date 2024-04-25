五一勞動節將至，新北市長侯友宜今（25日）出席模範勞工與優良駕駛表揚大會，提出三大勞工政策，建言賴政府，五一勞動節全國放假、企業減稅勞工加薪、企業興建勞工宅，勞工朋友安居樂業，希望賴政府上台後可以給予勞工朋友照顧。

勞工朋友除期待勞動節放假一天外，侯友宜也鼓勵企業興建勞工宅，使都會區能有勞工宅照顧勞工朋友，營造更友善的工作環境，並期待企業能為勞工加薪，政府一定幫企業減稅。