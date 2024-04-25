另一波鋒面今天接近，天氣不穩定，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波降雨範圍更廣、強度更強，很像梅雨的春雨要來了，明後天將達降雨高峰。前氣象局長鄭明典也表示，最近有點梅雨的味道。

「觀氣象看天氣」今天在臉書表示，下一波鋒面接近台灣，降雨範圍更廣、強度更強，很像梅雨的春雨，將逐漸揭開序幕，目前台南已出現大雷雨，稍後高雄、屏東也要留意，明後天將達到降雨高峰。

鄭明典也在臉書表示，最近有點「梅雨」的味道，是還沒有西南氣流的「前梅雨」天氣型態。氣象署也指出，周五、周六白天（26、27日）鋒面影響，且西南風明顯偏強，中南部地區降雨範圍廣、雨勢明顯，降雨空檔少，有局部大雨或豪雨發生機率，北部及東北部地區也有局部大雨。

氣象署表示，周六晚起到周日（28日）鋒面持續影響，不過逐漸減弱，降雨較趨緩，西半部及東北部地區仍有短暫陣雨或雷雨，以及西半部有局部大雨，其他地區降雨空檔長，不過降雨機率仍高。下周一（29日）環境轉為偏南風，天氣相對較穩定、悶熱，水氣較少，不過中部以北仍有局部短暫陣雨，午後東北部、東部地區及各地山區雷陣雨。下周二（30日）另一鋒面位於台灣北部海面，下周三（5月1日）鋒面影響，水氣再增加，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部有局部較大雨勢發生機率，其他地區亦有陣雨或雷雨。