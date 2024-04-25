許多人認為結婚是愛情的墳墓，對婚姻持悲觀看法，單身人口越來越多也成為現代趨勢。塔羅牌老師艾菲爾盤點12星座女生，不急著踏入婚姻的原因，其中金牛寧缺勿濫，天蠍則是又愛又怕受傷害。

▍牡羊座

牡羊女渴望自由自在地生活，對婚姻的束縛感到厭倦，更喜歡隨心所欲地追求個人發展。她們相信，只有在追求夢想和目標時才能真正感到滿足。

▍金牛座

金牛女希望在婚姻中獲得安全感和穩定性，因此傾向於等待事業穩定、經濟充裕後再考慮結婚，以確保有足夠的能力支持家庭。

▍雙子座

雙子女渴望探索人生的多樣性和豐富性，不想被婚姻所限制，她們喜歡在自己的世界中自由自在地生活，追求刺激和新奇的體驗。

▍巨蟹座

巨蟹女非常重視家庭，因此希望找到一個能與自家人和睦相處的另一半，一起建立穩固的家庭關係，所以會慎重考慮婚姻。

▍獅子座

獅子女追求個人的成功和光彩，渴望在事業上有所成就，婚姻對她們來說只是人生的一部分，不是全部，因此希望與一個能夠理解和支持自己事業的伴侶建立關係。

▍處女座

處女女對伴侶的要求相當高，希望能夠找到完美的對象，所以往往會等待合適的人出現。她們不願意妥協自己的要求，只願意與真正適合的人結婚。

▍天秤座

天秤女希望婚姻是建立在平等和諧的基礎上，不想與一個讓她們感到壓力的伴侶結婚，因此會等待適當的時機和對象出現，才會考慮步入婚姻。

▍天蠍座

天蠍女對於婚姻有著複雜的情感，一方面渴望與一個能提供安全感和支持的人結婚，另一方面又害怕失去自由和獨立，所以需要更多的時間來考慮是否要步入婚姻。

▍射手座

射手女熱愛自由，渴望探索人生的各種可能性，相較於備感壓力的婚姻，她們更喜歡追求精神上的自由，不想被束縛。

▍摩羯座

追求穩定和安全感是摩羯女的首要目標，她們希望在事業上取得成功後再考慮結婚，不想在工作還不穩定時就步入婚姻。

▍水瓶座

水瓶女重視個人獨立和自主性，不喜歡被婚姻限制自由，她們更願意等待合適的人出現，不想因為社會的壓力而隨便選擇伴侶。

▍雙魚座

雙魚女對於婚姻有著很高的期望，希望找到一個能給予自己幸福的人，但同時她們又害怕受到情感的傷害，需要更長的時間來建立信任和親密關係。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。