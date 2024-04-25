準總統賴清德（中）25日在台大醫院國際會議中心公布第6波人事，圖為準海基會董事長鄭文燦。（郭吉銓攝）

如何面對陸堅持九二共識 鄭文燦看手機念賴清德當選感言。曾薏蘋攝

「文人國防部長」 顧立雄登場？ 賴清德親自公布國安團隊

準總統賴清德今在第六波國安人事公布記者會，介紹內定的海基會董事長，而鄭文燦被問到對於未來面對大陸堅持要承認「九二共識」，如何因應時，鄭文燦慎重拿出手機，「念稿」引述賴清德當選感言；鄭文燦說，賴總統當選時已經表達善意穩健負責， 包括蔡總統四個堅持及賴清德提出的民主和平四大支柱，都是處理兩岸交流前提。

鄭文燦說，兩岸關係是台灣民主和平非常重要的支柱，他先引述賴總統當選感言；隨即拿出手機低頭念「維持台海和平穩定是擔任總統重要使命，將依照中華民國憲政體制不卑不亢維持現狀，在對等尊嚴前提下用交流取代圍堵，對話取代對抗 自信和中國展開交流合作，增進兩岸人民福祉達到和平共榮目標」。

鄭文燦說，賴總統在當選就已經表達善意穩健負責，包括蔡總統四個堅持，以及賴清德提出的民主和平四大支柱，都是處理兩岸交流前提。

他說，海基會運作依據是按照憲法以及兩岸人民關係條例，「我們會以這樣基礎處理，也接受陸委會委託處理各項交流事務」。