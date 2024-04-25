準總統賴清德今在第六波國安人事公布記者會，介紹內定的海基會董事長，而鄭文燦被問到對於未來面對大陸堅持要承認「九二共識」，如何因應時，鄭文燦慎重拿出手機，「念稿」引述賴清德當選感言；鄭文燦說，賴總統當選時已經表達善意穩健負責， 包括蔡總統四個堅持及賴清德提出的民主和平四大支柱，都是處理兩岸交流前提。
鄭文燦說，兩岸關係是台灣民主和平非常重要的支柱，他先引述賴總統當選感言；隨即拿出手機低頭念「維持台海和平穩定是擔任總統重要使命，將依照中華民國憲政體制不卑不亢維持現狀，在對等尊嚴前提下用交流取代圍堵，對話取代對抗 自信和中國展開交流合作，增進兩岸人民福祉達到和平共榮目標」。
鄭文燦說，賴總統在當選就已經表達善意穩健負責，包括蔡總統四個堅持，以及賴清德提出的民主和平四大支柱，都是處理兩岸交流前提。
他說，海基會運作依據是按照憲法以及兩岸人民關係條例，「我們會以這樣基礎處理，也接受陸委會委託處理各項交流事務」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。