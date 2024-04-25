立法院司法法制委員會今（25日）續審民進黨團擬具的國會改革法案，在前2次審查會，藍綠各提散會導致卡關，終在完成先前未能進行的提案說明、機關報告，並順利展開詢答。不過，國民黨立委羅智強於質詢時呼籲，若民進黨團版本法案真如綠委所言更好、更重要，就應先開1場專題報告、5場公聽會，讓社會「聞香」討論；他也預告，自己將提案修法增訂「神遁局條款」明定休息起迄時間，以防主席在開會宣布休息後就神隱。

民進黨立委沈發惠質詢時感嘆，除了先前在「爭議程序」中保留送出委員會的國民黨、民眾黨團擬具的國會改革法案，民進黨團版本能在今天順利進行實質討論，他感到非常高興、欣慰；民進黨立委范雲則在提案說明強調，繼藍白聯手表決散會、沒收委員會、阻擋審查後，委員會終在今日再度排審法案。

不過，羅智強質詢時指出，藍委擬具的國會改革修正法案，先前遭綠委質疑討論不夠，國民黨籍召委吳宗憲就延審2周，安排1場專題報告、3場公聽會，卻在審查會「贏得」綠委2度提案譴責，綠委用「很獨裁」評論吳宗憲，若真如此，那他建議鍾佳濱在排審民進黨團版本前，應廣納社會意見，召開2場專題報告、5場公聽會。

羅智強嘲諷，「我們不如就讓大家各自表達意見之後，是不是也請我們的鍾佳濱大召委能夠從善如流，學學吳宗憲召委的風度，或者是獨裁，讓我們的民進黨可以召開公聽會？」

對於綠委批評吳宗憲在審查會獨裁，羅智強直言，立法院風風雨雨幾十年，在民進黨過去執政8年，曾出現開會5分鐘，就直接強行表決闖關、散會，只因綠委人多、有人數優勢就完全壓制，「我想請問，如果吳召委他主持會議6個小時的討論，然後1次專報、3次公聽會，這叫獨裁，我不知道民進黨這叫什麼，皇帝嗎？還是秦始皇呢？還是說今天是朱元璋大帝呢？」

立法院祕書長周萬來答詢時回應，自己中間離開立法院9年多，但他在《立法院職權行使法逐條釋論》一書，約莫是第3版的序中曾提及，對當時的第10屆國會，就提出期盼能在制度上回歸議事規範，及各委員都能遵守的範圍；而有關羅智強建議增開專報、公聽會，這屬於召委權限，他尊重召委，未便評論。