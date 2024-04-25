天氣潮溼會導致洗好的衣服不易乾，甚至產生臭味，日本洗衣達人大貫和泉表示，晾衣服之前可先甩4～5次，幫助衣服再次脫水，把短的衣服曬在中間，兩側曬不易乾的棉質衣服，若使用除溼機除溼，可將較難乾的衣服掛在除溼機附近，可加速乾燥，同時避免掛在窗戶或牆上，以免沾染髒污，他強調最好在5小時內徹底曬乾，否則細菌會暴增100倍，同時還產生臭味。

據日媒《女性自身》報導，大貫和泉表示，乾衣服和溼的衣服放在一起會孳生細菌，就算是洗好的衣服，若沒有在5小時內曬乾，在潮溼的環境有助於細菌孳生，細菌再排出代謝物，就會導致衣服散發臭味。

大貫和泉舉例說，將穿8小時的襪子和溼毛巾一起放在洗衣籃，在室溫25度的環境、放長達18個小時，細菌會增加100倍以上，同時也會產生臭味，要防止異味產生，最好的做法是將溼毛巾曬乾，再放到洗衣籃內。

大貫和泉教曬衣服的4個撇步，以洗好乾淨的衣服來說，最好在5小時內徹底曬乾，因在潮溼環境中會孳生細菌，尤其是雨季的的風險更高；曬衣服可用力甩4～5次幫助再次脫水；別將衣服晾在牆上或窗戶軌道，會沾染髒污。

最後一點，大貫和泉說，可將較短的衣服曬在中間，兩側曬不易乾的棉質衣服，若有使用除溼機除溼，建議把較難乾的衣服掛在附近，可加速乾燥。