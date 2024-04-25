由姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、浩子、張立東造訪馬祖、花蓮、阿里山、日本輕井澤與移動的列車的《嗨！營業中》第3季，在上週完美收官，今（25）驚喜宣布第4季全新內容將於8月中旬播出。

雖然節目結束，《營業中》仍記得先前答應花蓮練習曲書店照顧的棒球隊孩子，表示如果他們獲得冠軍，夥伴們會再回到花蓮，準備豐盛料理讓他孩子們飽餐一頓。

這次由姚元浩開車、郭泓志當副駕，一同去接鬼鬼吳映潔，當姚元浩見到鬼鬼，忍不住大驚說：「你是鬼鬼嗎？你怎麼變胖？」面對姚元浩一見面就直白的話語，吳映潔默認身材微微有改變，緩緩上車。

郭泓志（左）、姚元浩感情好到無時無刻都黏在一起。（好看娛樂提供）

在前往花蓮的路上，姚元浩又抱怨吳映潔：「上次找她露營都不賞臉！」吳映潔回說：「大家已經常在一起，你和郭哥還要私下約去露營，感覺真的很膩！但這一次的行動很有意義，我現在是傷兵，滑雪大跌倒，扭傷腰全身酸痛，即使如此還是要前往花蓮煮冠軍大餐，實現諾言。」

三人抵達目的地，開始準備晚餐前置作業，吳映潔因為扭傷腰只能坐在滑板上移動，看著郭泓志、姚元浩開始搭起帳篷，吳映潔坐在滑板上移動說：「我能幫上什麼忙嗎？」郭泓志回：「你不要只出嘴巴而已， 你又幫不了忙。」

很快的，他們把帳篷搭好，將食材取出開始料理戰斧牛排、冠軍桶仔雞、 冠軍歡樂拼盤、冠軍香腸炒飯。晚餐時間一到，棒球隊小選手陸續拿著餐盤，看到豐盛的食物立刻大快朵頤，在晚餐之後的星空電影院時間，郭泓志端出親自為棒球小選手做的蛋糕及莎莎事先做好的獎牌餅乾。