脫口秀演員曾博恩近日開個人YT推出新節目《初識啦！阿博》的試播集，節目一開始直接坦承「不會跟別人相處」，所以製作團隊幫他找來平常不會遇到人受訪，於是邀來23歲性工作者「可愛」及其32歲男友Kevin在汽車旅館訪談，受訪時「可愛」自爆月薪約60萬元，男方則認為「女友是在做功德有福報」，瞬間讓博恩驚嘆不已。

從事性工作的可愛，其待遇讓博恩好奇，她透露現在的性工作者人數很多，一家店大概就有80名小姐，所以每個人收入差異頗大，她以自己為例，一周上班5天，每天8小時， 1小時大約接1位客人，月薪大概60萬元。有相當經驗的可愛，使主持人博恩害羞的問「台灣男生長度及買春過的比例有多少？」，可愛比著自己手指「大約12CM，買春的10個人大概有8個」，Kevin也表示贊同，買春太容易了，「這個消費的門檻太低了」，同時她還爆料不少客人奇葩行徑，讓博恩超吃驚。

由於兩人是男女朋友至今已交往4年多，讓博恩問他們認識經過，一開始男方是女方的客人，男方展開追求後，便不再消費買春，避免有剝度酒店的感覺，可愛大爆其實自己不少人客人在追，因覺得男友不錯才在一起，至於兩人是否是開放式戀愛，男友Kevin則認為「和一般情侶相同，有目標計畫，沒有因職業有什麼不一樣。」而女方在等男友有進一歩求婚動作。

至於從事這行業男友可否接受？Kevin表示自己的思想本來就比較激進，「覺得女友行業是高度技術的工作，是非常做功德的行業，其實是一個非常會有福報的行為，我是真的深信這是好事。」