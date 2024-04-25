大陸最高檢25日召開「深化知識產權檢察綜合履職 促進新質生產力發展」新聞發布會，大陸最高檢察院黨組成員、副檢察長宮鳴表示，下一步，檢察機關將重點在三個方面著力，推動「新質生產力」發展；其中，將重點加強對人工智慧等未來產業智慧財產權司法保護。

一是在服務未來產業健康發展上下功夫。檢察機關將重點加強對人工智慧、生物技術、綠色能源和資訊通信等未來產業智慧財產權司法保護，既要「依法嚴辦」讓侵權者不敢再犯，也要「依法快辦」避免權利人的合法權益持續受損。

同時，加大對涉未來產業科研人員司法保護力度，審慎辦理涉科研經費、高科技人才類案件，營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍，激發全社會創新活力。

二是在加強科技創新綜合保護上下功夫。依法懲治侵犯商業秘密和關鍵核心技術犯罪，兼顧保護企業創新和勞動者就業合法權利，充分發揮智慧財產權制度供給和技術供給的雙重作用。加強對涉企刑民交叉案件的監督辦理，嚴格區分經濟糾紛和侵權犯罪，防止和糾正利用刑事手段插手經濟糾紛。

同時，加強反壟斷領域和反不正當競爭檢察工作。加大對涉專利、技術秘密、植物新品種、積體電路布圖設計等技術類案件的民事行政訴訟監督力度，促進司法裁判標準統一。

三是在統籌指導提升辦案質效上下功夫。隨著科技創新飛速發展，很多高科技企業的創新探索已進入「無人區」，人工智慧、區塊鏈等新技術帶來智慧財產權權利屬性、歸屬和侵權認定難。今後將繼續加強工作，及時總結提煉辦案規則，為辦理同類案件提供參考。