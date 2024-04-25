台中鐵路高架化尚有大慶至烏日路段約3公里長的平面道路遲遲未高架化，立委顏寬恒25日率多位民代與財委會、交通部等單位前往台鐵大慶站會勘，爭取中央盡速核定可行性研究並由中央專案全額補助興建。（潘虹恩攝）

台中鐵路高架化獨缺大慶至烏日路段，尚有約3公里長的平面道路遲遲未高架化，立委顏寬恒25日率多位民代與財委會、交通部等單位前往台鐵大慶站會勘，爭取中央盡速核定可行性研究並由中央專案全額補助興建；交通部政務次長胡湘麟表示，專案補助有相關機制運作，將在國發會討論爭取。

立法院財政委員會25日上午考察台鐵烏日-大慶車站鐵路高架化、海線鐵路雙軌高架化及台中捷運藍線計畫預算執行情況，首站來到台鐵大慶站。交通局長葉昭甫表示，市府已在2月將「山線高架延伸（大慶-烏日）」計畫提送交通部，並於3月底轉陳行政院審查，目前由國發會審議中。

顏寬恒說，平面鐵路是造成區域發展不均的主因，鑒於烏日為台中市的新興人口成長快速的區域，他在2016年就提案爭取台鐵烏日至大慶高架化計畫，盼藉鐵路高架縫合區域交通，平衡鐵道兩側的區域發展，若是高架化橋下空間也能多利用。

顏寬恒表示，台鐵烏日至大慶高架化計畫全長3.7公里，總經費83.4億，地方負擔56%，但鐵路屬於國有財產，未來的營運及產權皆屬中央，爭取本案應比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫（豐原-大慶）由中央專案全額補助高架化工程經費興建。

李中與林霈涵皆認為地方要負擔56%經費太多，李中更直言，鐵路的所有權、營運權由中央與台鐵權管，如果地方政府出錢感覺就像是「幫人家生孩子，結果孩子是別人的」，且中市還要兼顧捷運藍線等重大建設，沒有能力負擔這麼多；吳瓊華則提到烏日光日路地下道尚未填平，希望也可以爭取計畫協助。

胡湘麟表示，「山線高架延伸（大慶-烏日）」計畫遲遲未推進大概就是遇到財務問題，市府爭取專案進行補助，能否取得多餘補助要在審議程序處理，將來會在國發會討論爭取。他也說，未來施工必須兼顧鐵路在地面營運的狀況，這是對大慶到烏日路廊發展重要一段，大家一起努力推動。

隨後，一行人赴沙鹿火車站會勘海線鐵路雙軌化及中捷藍線。兩項計畫將於沙鹿火車站交錯，牽涉到車站站體移動及沙鹿陸橋拆除工程，總經費高達398.87億元，目前交通部已將海線計畫轉陳行政院，由國發會審議中。

顏寬恒提到，海線鐵路過去只有單軌，在調度快慢車運作上的難度，導致班次少、乘車人次低，旅客僅能透過公車或自行駕車代步，卻也造成惡性循環，加上海線鐵路周邊前後站發展落差極大，要求國發會盡速審議通過，請行政院盡速核定經費。

立委楊瓊瓔、黃健豪與廖偉翔等人也反映中央經費分配不公，認為中市財力級次被中央評定為二級，高雄市則為三級，不能因為中市財務狀況好影響補助金額懸殊，這是「變相懲罰好學生」，希望中央能夠提高補助金額。

胡湘麟說，中捷藍線及海線雙軌高架行政程序都差不多，還是有環評、綜合規畫等流程要走，仍須數年時間；經費部分會再與市府商討，向行政院專案爭取。