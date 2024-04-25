攝護腺癌是男性獨有癌症，過去坊間流傳「吃蛋容易得攝護腺癌」的說法，到底是否為真？對此，泌尿科醫師呂謹亨表示，根據最新大型研究指出，吃蛋並不會造成罹患攝護腺癌的機率上升，反而更該注意的是，紅肉以及高鹽、高油飲食。

醫師呂謹亨在個人粉專說明，目前僅有少數研究指出，吃蛋和攝護腺癌有關，但目前仍未有明確共識。根據最新大型研究顯示，吃蛋並不會造成罹患攝護腺癌的機率上升，不過，若本來有攝護腺癌的病人，就要密切監測，注意腫瘤是否有轉移或惡化。

呂謹亨接著提到，比較有醫學證據，容易造成攝護腺癌的是紅肉（牛、豬、羊），或西化的高鹽、高油飲食，民眾應謹慎食用。

此外，談及攝護腺癌和攝護腺肥大的關係，呂謹亨強調，兩者並沒有絕對相關，但會有類似的症狀，像是頻尿、急尿、夜尿、尿柱慢或無力、有殘尿感等。若是轉移的攝護腺癌，還可能合併骨頭、關節疼痛。因此有攝護腺肥大症狀的病人，就診時都會抽血驗PSA攝護腺指數及肛門指診，檢查是否有攝護腺癌的可能。

在保養攝護腺方面，呂謹亨說，飲食上，可補充如茄紅素（番茄、西瓜）、南瓜籽、鋅（牡蠣、堅果類）、硒（十字花科的蔬菜，像是花椰菜、青花菜等）、含有多酚的綠茶等食物和營養品。並避面上述所提及的高危險食物。

除此，呂謹亨還說，日常生活也要注意不憋尿且定時排尿。夜尿較嚴重的病人，睡前減少攝取水分、咖啡與酒類的攝取，睡前要將小便排乾淨，白天穿彈性襪、多運動，減少身體水分滯留。

呂謹亨表示，過去攝護腺肥大有排尿症狀的病人，大多會拖到症狀很嚴重，或是一直吃藥減緩症狀。但目前最新的觀念，可用新式攝護腺手術，縮小攝護腺又不影響性功能，提早介入治療，避免未來膀胱甚至腎功能退化的機會。

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