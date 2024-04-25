搶攻3G語音全面退場的換機市場，realme宣布推出數字系列新品realme 12x 5G，延續12系列在續航及影像方面的優勢，配備5000mAh超大電量外，更搭載5000萬畫素AI主鏡頭及專為城市街拍設計的濾鏡，通過德國萊茵TÜV SÜD 48個月流暢認證，以不到萬元的親民售價，挑戰同級最耐用手機，5月1日起陸續於各大電信門市開賣。

realme 12x 5G重量190g且採用7.89mm超薄機身及圓弧收邊設計，不僅手感舒適，外觀更顯輕巧俐落。同時，配備5000mAh超大電量，不再擔心長途旅行或戶外活動無法充電，享受全日使用不斷電。機身具有旗艦鍍膜與IP54防塵防水功能，解除了對日常雨水或水花潑濺的擔憂；濕手觸控讓您在下雨天外出時，不再為螢幕潮濕或手濕而煩惱，即使濕手操作、觸控螢幕依然順暢。realme 12x 5G憑藉優異的軟硬體配置，通過德國萊茵TÜV SÜD 48個月流暢測試，讓您告別手機用久卡頓的煩惱，長久享受新手機般的流暢體驗。

realme 12x 5G搭載6.67吋大螢幕、最高120Hz更新率，為您提供流暢的視覺體驗。625尼特峰值亮度和1尼特極致夜視螢幕，確保您在各種環境下都能舒適閱讀。同時，realme 12x 5G通過德國萊茵TÜV低藍光認證，減輕長時間緊盯手機所帶來的眼部負擔，守護雙眼健康。

在效能方面，realme 12x 5G配備聯發科天璣 6100＋ 5G八核心處理器，採用台積電6奈米製程，運算效能更快、功耗更低。儲存空間有8G＋256G和6G＋128G兩種版本可選，並支援最高2TB的記憶體內存擴展，確保您能夠存儲喜歡的照片、影片和遊戲，毫不猶豫。

realme 12＋ 5G將於4月26日正式開賣，首賣加贈4,900元等值好禮。realme 12x 5G推出「青羽色」和「閃耀黑」兩款顏色，「青羽色」擁有獨特的羽毛紋理設計，彷如羽毛隨風飄逸的形態，讓您輕鬆展現個人品味；「閃耀黑」則低調典雅，散發出沉穩大氣的魅力。

8G＋256G版本建議售價NT$7,990元，6G＋128G版本建議售價NT$6,490元，4月26日起至4月30日止，於指定通路購機享早鳥限定優惠，享最高4,900元等值好禮註1，包含螢幕意外保障12個月乙次、延長原廠保固12個月乙次，合計原廠保固24個月，以及通路獨家好禮，詳細優惠請參閱下表，贈品數量有限，送完為止。