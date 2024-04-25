今年7月底NCC包括主委陳耀祥在內，將有4位委員任期屆滿，新任正副主委與委員人選也曝光。對此，國民黨立委羅智強特別點名世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，質疑她具強烈意識形態，羅更放話關於NCC人事同意案，「一個都不會讓他們過！」

新任NCC主委提名人選，傳出台灣經濟研究院研究四所長劉柏立呼聲最高，而新任委員名單則包括羅慧雯、台師大大眾傳播研究所教授陳炳宏、以及NCC平台事業管理處長詹懿廉，外傳陳炳宏為副主委熱門人選。

對此，羅智強今（25）日發文特別點名羅慧雯具強烈意識形態，對於中天被關，羅慧雯曾寫一篇文章「新聞自由是什麼，能吃嗎？」的文章；對於中天被撤照一事，羅慧雯則說「中天宣稱台灣的新聞自由已死，這意思大概指的是中天大放厥詞的自由沒了」。

羅智強質疑，送走了一個陳耀祥，再來一個擁護民進黨關新聞台的，「要讓這樣的學者當NCC委員？」羅智強也放話，新任NCC委員需經立法院人事審查，民眾對民進黨的黑箱提名已失去信任，不要妄想在野照單全收，「這4位NCC委員，我在立法院行使同意權的時候，一個都不會讓他們過！」