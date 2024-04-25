被質疑文人國防部長 顧立雄（左一）：戰戰兢兢、戒慎以對。（曾薏蘋攝）

準總統賴清德今（25日）在第六波國安人事公布記者會，對於各界質疑準國防部長顧立雄文人身分，如何面對目前險峻的台海、國際情勢，及美印太司令近日重申中國擬在2027年前具備侵略台灣能力等問題時，表示擔子很重，戰戰兢兢、戒慎以對，強調將讓後備役部隊形成有效戰力，打造一支現代化、實戰化勁旅；他首要任務是不斷加強國軍戰力，讓中國冒進的軍事作為時間表「不斷往後遞延」。

顧立雄在被問到未來對國防政策的規劃時指出，文人國防部長在民主國家並不少見，自己很清楚國防戰略目標，會與專業國軍團隊，包含軍令、軍備、軍政部門一起合作，打造現代化勁旅，包含不對稱作戰及聯合作戰能力建構，需要加速跟加強，以及更實戰化的訓練。

顧立雄強調，義務役、志願役、後備役都是如此，後備制度改革也是艱鉅挑戰，要讓後備役部隊形成有效戰力，打造一支現代化、實戰化勁旅，讓全世界看見自我防衛決心跟實力。

顧表示，印太區域的協同性嚇阻具體作為正逐漸形成，大家都希望遏止中國可能的冒進，台灣是其中最重要一環，一定要以實力跟決心參與這樣協同性架構，讓中國不至於輕舉妄動。

至於美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）近日在訪日期間受訪提到，中國目標是在2027年之前具備侵略台灣的能力。顧立雄表示，作為國防部長，他首要任務是不斷加強國軍戰力，參與協同性嚇阻一環，複雜化對岸的計算，讓中國冒進的軍事作為時間表「不斷往後遞延」，這也是國防部長的職責。