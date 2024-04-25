電動車大廠特斯拉（Tesla）2024年第1季財報低於預期，但執行長馬斯克透露，平價車款有望較預期更早投產，激勵23日股價暴漲12%。日前財信傳媒集團董事長謝金河才說「特斯拉恐大勢已去」，沒想到股價就立馬狂飆，引來一票PTT網友笑稱是「東方神秘力量加持」。

特斯拉公布第1季營收為213.01億美元，不如市場預期的221.5億美元，年減幅高達9%，創2021年以來最大降幅。而受到降價策略與投資人工智慧（AI）的擠壓，首季淨利11.29億美元，年減幅高達55%，經調整後每股盈餘0.45美元，低於分析師預估的0.51美元。

馬斯克宣布最快將在2024年底或2025年初推出新的平價車款，回應了近日投資人對取消平價車型計畫的擔憂。消息傳出後，特斯拉股價周三（24日）大漲12.06%，來到162.13美元。

謝金河23日在臉書發文表示，2024年很可能是特斯拉執行長馬斯克「風不調，雨不順」的一年，因為面對中國新能源車節節進逼，特斯拉又減價、又裁員，但不管怎麼掙扎，都無力抵擋這一波海嘯侵襲而來的滅頂壓力。

謝金河說，馬斯克仍把希望寄託在大陸市場，殊不知，特斯拉所有生產模式已經在全大陸複製，從比亞迪、理想、小米、小鵬、零跑到蔚來，他直言，大陸的電動車已經殺遍全世界，現在看起來特斯拉在大陸恐怕越來越沒有容身之地，「即便馬斯克跪地求饒，恐怕也找不到藥方。」

在老謝唱衰特斯拉後，股價立馬絕地大反攻，掀起PTT網友熱議，「馬斯克突然到感受一股東方神秘力量」、「老謝來救特斯拉了」、「是不是可以抄底了」、「穩了，謝金河開口就是訊號」、「看老謝跟木頭姐誰法力更強了」、「可以請投信弄個老謝反一嗎？」。

另有其他網友力挺，「人家1/13特斯拉股價210時就喊衰了」、「說要對做的特粉應該破產了吧」、「從一月他一路唱衰，真的爛的怎麼都救不起」、「感謝老謝金口」、「老謝蠻準的」。