瘦子（右）、鏈球國手蔡慈妍。（公視提供）

饒舌創作歌手瘦子，近日在公視《誰來晚餐15》分享出道經歷，透露原是break dance的他，因為一場意外車禍改變人生軌跡。他在醫生的建議下，不得不暫時放棄跳舞，但這也成為他開始從事音樂創作的契機，與高中同學小春、大淵三人一起組成饒舌團體頑童MJ116。他得知受訪家庭成員鏈球國手蔡慈妍，在17歲那年拿下世中運金牌，笑稱自己17歲時連個獎狀都沒有拿到過。

瘦子認為，他在音樂路上經歷不少考驗與挑戰，他回憶在成團之初都要靠自己宣傳，「我們當時一直在自己的世界裡努力，自己報名參加各種音樂節活動，拿著自己燒製的demo去一家家見夜店老闆，希望有機會獲得表演機會，就算是無酬也願意，那時候什麼都做。」

這樣的努力過程，最後是靠一張海報獲得唱片公司的青睞。瘦子說，當時只要在夜店表演，店家就會幫忙製作海報四處張貼宣傳表演資訊，「我老闆去吃燒肉的時候就剛好看到那張海報，當時認識的店員就幫忙把demo拿給他聽，然後他聽到以後說很有興趣，就聯絡我們，後來就簽約了，所以最珍貴的是那個海報」。

走了10幾年的音樂路，瘦子自曝現在還是對上台很緊張，「你會覺得對買票進來看你的人，會有一種責任感，希望每次都表演到100％狀態，因為也許那些人，他們可能這一輩子就看你這一次，就不希望他剛好來看那場，是你狀態最不好的那場。」

被問到如何紓解壓力，瘦子的秘訣是靠潛水，他說：「潛水對我來說是一種紓壓方式，我在水底能夠與自己獨處，遠離喧囂，那是我與大腦對話的時刻。」