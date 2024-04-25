台東縣府團隊考察維也納施皮特勞百水焚化爐發電廠。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

垃圾焚化爐一向被視為鄰避設施，但隨技術進步和環保意識提升，台東縣長饒慶鈴深知垃圾焚化在綠色能源轉型中的重要性，率團考察維也納施皮特勞百水焚化爐發電廠。

饒慶鈴提到，這座位於市中心、小型無汙染的焚化爐，以彩色童趣的外觀形成旅遊熱點，翻轉一般對於焚化爐的印象，值得作為台東焚化廠及其他水力發電廠等地的發展參考。

饒慶鈴率縣府團隊與台東9鄉鎮市長赴維也納電廠先進的焚化技術使得排放達到了最嚴格的標準，大幅減少了對環境的影響，同時發電效率極高，為維也納市提供了大量乾淨能源，維也納3分之1的垃圾約每年25萬噸，都經由這座焚化爐發電廠來處理，年發電量60 GWh，可供暖60000戶。

台東縣府團隊考察維也納施皮特勞百水焚化爐發電廠。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣府團隊考察維也納施皮特勞百水焚化爐發電廠。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

除了發電以外，此座焚化爐發電廠於1987年邀請百水先生（Friedensreich Hundertwasser）重新改造外觀，色彩繽紛的外觀、煙囪上的金色球、屋頂綠化和種植的樹木，與大自然和諧共存，展現了環境共生的理念，翻轉焚化爐的刻板印象，讓一般大眾認為是嫌惡設施，經改造後變成了著名的觀光景點，成為維也納著名新地標。

台東焚化廠自去年1月底開始營運，垃圾進廠量統計至今年3月底共計約93568公噸，除了擁有垃圾自主處理的能力、持續進行蘭嶼及綠島的垃圾清運外，而營運後至今年3月發電量共計達40.49GWh（百萬度電），扣除廠內自用，約可提供縣內每年6700家戶用電，有助減廢及發電雙贏。