準總統賴清德今（25日）親自公布第六波內閣人事，國安局長蔡明彥成唯一留任的國安官員。不過賴清德在介紹蔡明彥時，兩度口誤說成「蔡明耀」，成記者會的意外插曲。

賴清德今上午親自主持第六波內閣人事發布會，公布國安首長人事任命，包括總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、國防部長顧立雄、海基會董事長鄭文燦、陸委會主委邱垂正、國安局長蔡明彥、退輔會主委嚴德發。

在介紹蔡明彥時，賴清德說，蔡明彥是續任國安局長，他的國安歷練非常豐富，擔任過國安會副秘書長、諮詢委員、外交部次長、駐歐盟代表等，接任國安局長後發揮國安視野、外交專長，跟國際社會進行合作，「很感謝『明耀』願意續任國安局長」，希望未來在蔡局長協助下，能在國家安全方面做得更好，「謝謝『蔡明耀』局長」。

賴清德兩度將蔡明彥說成「蔡明耀」引發現場媒體議論，不過蔡明彥似乎並未太在意，在介紹完後鞠躬下台。事實上，台灣政壇上曾出現過兩位「蔡明耀」，一位是現任臺北駐大阪經濟文化辦事處處長的外交官蔡明耀，另一位則是已故的國民黨籍高雄縣縣長蔡明耀。