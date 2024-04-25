小米集團創始人雷軍25日在北京國際汽車展覽會上表示，小米SU7上線之後，截至上周六，SU7鎖單量超過7萬輛，完成交付5781輛。目前小米汽車正全力擴充產能，預計5月底開始交付Pro版，6月的月交付將超過1萬輛。

雷軍表示，最近這幾天行業發生很多事情，包括特斯拉全線降價1.4萬元（人民幣，下同），各家車企們推出各種「截胡」的訂單政策，但是雷軍稱，小米SU7的鎖單依然做到7萬5723輛，完成交付5781輛。

談及熱銷原因，雷軍認為，小米做了14年製造，對於製造交付與品質管理已經有了一定經驗。同時他稱，特斯拉Model3的能耗確實比小米好很多。

雷軍在現場表示，小米SU7訂單中女性購買者佔比高達28％，女性車主預計佔比40％至50％，BBA（賓士、BMW、奧迪）用戶購買者佔比29％，蘋果用戶購買者佔比51.9％。雷軍稱，雖然蘋果不造車，但小米會像對待小米用戶一樣對待蘋果用戶。

除了行業動作不斷，外界對小米SU7的「測評」也並未停止。其中有網路用戶反映，小米SU7出現擋泥板脫落的現象。

對此，小米汽車方面回應稱，經核實，目前僅個例車輛出現了擋泥板脫落的問題，且問題車輛均有過高速涉水的行駛狀況。目前還無法確認事故車輛當時的具體涉水深度、通過速度、行駛轉向姿態，以及路面是否有局部深坑或者有摩擦。

小米汽車還稱，因小米SU7全系採用空氣動力學設計，擋泥板風道在涉水路面會有水流通過，如進行超過標準情況下的高速行駛，高速水流會大幅加劇對擋泥板的衝擊。