一名42歲鍾姓男子駕駛自小客行經旗津區通山路時，因車不穩而遭員警攔查。於盤查時員警聞到鍾男渾身酒氣，接受酒測時他就相當消極不配合酒測，甚至在還沒完成酒測就主動伸出雙手直呼「你銬我沒關係」，經酒測，他的酒測值竟高達每公升1.01毫克。

鼓山分局旗津分駐所員警於23日凌晨3點多巡經通山路，發現1輛自小客行車時搖搖晃晃，上前盤查時發現42歲鍾男駕駛散發濃厚酒味，酒測時鍾男先是向員警求情：「沒有喝很多，麥安餒啦（別這樣）」，而在接受酒測時，多次吹氣失敗，還一度伸出雙手直呼：「你銬我沒關係」，最終才終於完成酒測，酒測值竟高達每公升1.01毫克。

經查鍾姓男子於2020年因酒駕遭地檢署為緩起訴處分期間2年，竟仍不知悛改，又抱持僥倖心態酒後駕車，此次除依刑法公共危險罪處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；交通違規部分，10年內再次酒駕處新台幣12萬元，且吊銷駕駛執照。