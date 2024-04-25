美國總統拜登正式將援助烏克蘭、以色列、台灣的法案簽署成為法律，對此，民進黨立委王定宇表示，樂見美國通過援助法案，未來將會有許多案件可以辦理，對台灣國防事務、軍事交流都是歷史性的法案。

王定宇今天指出，拜登總統簽署援助法案，就印太地區和平穩定提供約台幣2400億協助台灣，這個預算討論好幾個月，參議院恢復開會後立即通過，拜登總統立即簽署成案，對烏克蘭對台灣或以色列安全和平穩定對世界影響很大，也顯示台灣位居重要盟友國的地位。

王定宇表示，在台海周邊安全穩定，已經列為自由民主世界重中之重，這些預算對台灣都有實質幫助，台灣每年國防預算約3500億，美國用他們預算提供給台灣軍事裝備，就達到2400億台幣，有相當大的挹注，傳遞給中國大陸當局不要蠢動，當你窮兵黷武，就是違反全球共同利益。

王定宇強調，樂見美國通過援助法案，未來將會有許多案件可以辦理，對台灣國防事務軍事交流都是歷史性的法案。