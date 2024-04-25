台北市文山區的萬美街二段為往返景美與木柵間之替代道路，因屬山區地形路面坡度起伏較大，行駛其間的大型車輛對路面造成的損耗也比較大；台北市工務局新建工程處定期巡檢後，發現世界山莊大門口前至萬寧街路段的路面狀況較差及老化現象明顯，故納入2024年度辦理更新，耗資236萬元投入修補3524平方公尺的道路，相關工程已於近期完工。

新工處工務科長蕭志龍表示，萬美街二段周遭有公務人員訓練處及眾多的大型社區住宅及綠地公園，為平日景美、木柵民眾往返通勤要道之一，有著一定的交通流量，在路面的修補頻率逐漸增加後，新工處也安排將其納入路面更新的計畫中。

他說，本次施工依路面施工標準作業程序，先行辦理人手孔下地作業，以提升未來路面鋪設平整度，並採用耐久性較佳之改質Ⅲ型瀝青混凝土鋪設，總共約更新長度為369公尺，面積3524平方公尺，工程經費236萬元。

文山區萬美里長鄧瑞興表示，萬美街二段之萬寧街口到世界山莊大門口段的雙向路面柏油銑鋪工程，在承攬廠商全力配合下，利用周末天氣晴朗下一天完成，原計畫2個工作天完成，竟然1天內完成，影響交通流量較少，感謝新工處、承包廠商的全力協助，讓行經辛亥路的車輛有個平坦的道路。