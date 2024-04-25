準總統賴清德今（25日）舉行第六波國安人事公布記者會，對於準外交部長林佳龍與準國防部長顧立雄出任，被質疑非外交體系及文人身分；賴清德自信表示，都是不二人選。

賴清德說，國防部長由文人擔任，外交部長由不同領域的人擔綱，這在民主國家常常見到，台灣也不例外。

他說，顧立雄過去是國安會秘書長，就進行非常深入的國安跟國防合作，在國安會秘書長任內表現也很傑出；至於林佳龍過去是國安會諮委、立委，對外交事務並不陌生，更何況顧立雄、林佳龍都具備跨領域專才，相信兩位分別擔任國防部長、外交部長，都可以發揮相當大作用。

至於被問到國防二法法案通過軍政、軍令二元化；賴清德說，國防法案通過軍政、軍令二元化，部長擔任更專注，這是特別重要的工作，國防工作已經不單純是國防事務，還要肩負國安事務、外交國際合作，甚至推動全民國防對社會的溝通。

他強調，現在的國防部跟過往只專注在國防事務是不一樣的，顧立雄具備多方面長才，由顧立雄擔任國防部部長，相信現階段來看是不二人選，可以發揮很好的成績。

林佳龍則表示，感謝賴準總統信任器重，交付他第一線外交工作，確實外交是內政的延伸，台灣面對到的處境非常特別，外交也關係台灣生存與發展，所以「賴準總統邀請我是我的榮幸」，他也會戰戰競競、全力以赴。

他說，在這個邀請過程當中，他也特別跟賴總統討論台灣未來外交路線，確實要走一個沉著、穩健、令人信賴的外交政策路線，特別是以民主為基礎的價值外交，產業日不落國的經貿外交。

林佳龍表示，未來他會朝跨域整合的方向努力，希望能夠為台灣外交增加新的力量，也能夠發揮全國大家團結一致，值得信賴的外交方向。