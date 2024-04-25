吃太多紅肉，被證實可能增加大腸癌等癌症風險，很多人為追求健康或減重，改吃被人造植物肉，對此，減重醫師蔡明劼表示，植物肉的蛋白質量，雖不輸真肉，且具有富含膳食纖維、無膽固醇等優點，但製程添加過多的鈉，熱量也不低，仍有很多「熱量炸彈」產品，想追求健康或減重者，仍要酌量食用。

蔡明劼在臉書粉專PO文指出，植物肉的成分是大豆蛋白、豌豆蛋白或小麥蛋白。另外添加芥花油、棕櫚油、馬鈴薯澱粉、麥芽糊精、食鹽、香料、色素等添加物。

蔡明劼指，撇開五花八門的調味料不談，主要重點還是在植物蛋白，植物肉經過加工製成類似肉品的口感，用來取代葷食，這樣做的優點有4個。

■優點1─蛋白質豐富：植物肉的蛋白質含量和品質都不錯，不會輸給真肉。

■優點2─不含膽固醇：植物肉本身不含膽固醇，飽和脂肪含量也少，比較沒有造成心血管疾病的疑慮。

■優點3─高膳食纖維：原料來源是豆類，裡面有膳食纖維也不意外，至少比肉類高。

■優點4─環境友善：植物肉有較低的碳足跡，此外也適合素食者或宗教信仰者食用。

對想追求健康或減重的人，蔡明劼指，植物肉可能還有具列2項陷阱。

■陷阱1─鈉含量高：畢竟它是加工製品，常常都有不低的鈉含量，也有其他調味料以及添加劑，並不是完全天然。

■陷阱2─熱量未必低：植物肉熱量和油脂都未必會低，賣場架上還能找到部分植物肉的產品，根本是熱量炸彈。

蔡明劼指，植物肉雖提供了一個素食的蛋白質來源，也滿足了類似肉品的口感。但是植物肉也有鹽分跟熱量的問題，還是要酌量食用，並不能直接跟「健康」或者「減肥」畫上等號。