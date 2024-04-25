38歲日籍名模松岡李那擁有33D火辣身材，過去曾傳和林子祥兒子林德信交往，她在香港發展有成，演出過電影《美人魚》、《喜愛夜蒲2》。最近她和朋友到泰國參加潑水節，可見她穿了一件白色短T恤跟朋友站在卡車後方，手上還準備好水槍，但沒想到一上街就全濕，雙峰曲線相當明顯，讓網友稱讚性感。

松岡李那最近發文，表示這是她第一次參加泰國潑水節，她笑說：「因為某些原因，我一抵達就全濕了，這真是太瘋狂」，她更曬出和朋友在卡車上玩鬧的影片，而照片中她頭髮、上半身全濕，隱約走光外洩出深色內衣，小蠻腰和一雙長腿也相當吸睛。

松岡李那先前曾和澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）傳緋聞，但她否認，強調：「絕不會為錢而去找男友」，只會因為愛情跟人交往，後來和她傳緋聞的對象非富即貴，2021年港媒還直擊她與美籍台灣富商E先生在中環一間高級餐廳約會，當時她從司機專車下來，還有4位保鑣護身。

去年松岡李那受訪，被問是否交過圈內人男友？她沒提林德信，反倒承認和韓國男偶像交往過，承認兩人談地下情半年，因對方要當兵，兩人去旅行後就分了手，但對於男方身分她則保密到家，不肯多說。