秋元優里曾是日本富士電視台主播，長相清新甜美又有F罩杯，跟主播生田龍聖尚未離婚時，被拍到野外車震製作人，後來恢復單身，退居幕後。今（25日）日媒報導，秋元優里已步入第二段婚姻。

秋元優里2012年和小5歲主播生田龍聖閃婚，育有一女，2016年傳出秋元優里外遇新聞製作人，女方坦承夫妻正在談離婚；想不到2018年被《週刊文春》拍到和不倫對象約會，常常把車開到竹林或郊區，待車子熄火後，男方爬進後座，車子不斷搖晃半小時，疑似在野外車震，隔兩天兩人又被目擊到某溫泉旅館開房2小時，關係匪淺。

秋元優里否認外遇，所屬的電視台則解釋，她與男方僅是同事，但做出令人誤會的事確實不妥，已取消她所有的播報工作。根據《女性SEVEN》報導，秋元優里2018年離婚後，隔年被調至電視台幕後，不再從事播報工作。

電視台相關工作人員爆料，秋元優里最近再婚，對象是50多歲的運動型男，留著浪漫灰髮、配戴帥氣的眼鏡，在一家企業擔任高階主管，秋元優里的10歲女兒很喜歡他，一家三口住在東京的公寓。不過，富士電視台發言人回應：「我們不會回答有關員工私生活的問題。」

至於生田龍聖，他是日本男星生田斗真的親弟，疑被秋元優里戴綠帽時，身心嚴重受創，後來在哥哥生田斗真的陪伴下，逐漸走出陰霾，現在仍在富士電視台擔任主播，與前妻同公司。