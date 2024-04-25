水星逆行已經持續25天，今（25日）起終於恢復順行，對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，這次水星順行在牡羊座，將會帶來更多的機會和成功，尤其是牡羊、獅子、射手及雙子座能迎接好運降臨，還會有意想不到的成長。

▍牡羊座

水星逆行已經持續25天，現在終於轉為順行，這對牡羊座來說意味著雙重的好運，不僅思緒變得清晰、表達能力更加流暢，還有勇氣追求自己的目標。特別是在個人事業方面，牡羊可能會迎來一些突破性的進展，帶來更多的成功和成就感，正是積極展現自己的時候，不妨把握機會勇往直前。

▍獅子座

水星順行對獅子座而言，猶如一股清新的春風，注入更多的創意與自信，讓獅子更有動力追求目標，並且突顯耀眼的個人魅力。這段時間是展現領導能力的絕佳時機，獅子將更有自信地站在舞台中央，為理想和目標發聲，尤其是在事業和社交圈中，可望取得更大的成功和成就，吸引更多人的認可。

▍射手座

水星順行將為射手座帶來一股活力和無限的機會，這段時間可能會面臨一些挑戰，但也意味著更多的成長和發展機會，是拓展視野、探索未知領域的絕佳時機。射手可能會發現自己對新事物的接受度更高，願意嘗試各種新的學習和經驗，只要勇敢面對，勢必能從中獲得更多的成長和成就感。

▍雙子座

水星順行將為雙子座帶來溝通技巧和社交能力上的加持，除了發現自身口才更加出色，與人溝通更加得心應手，人際關係也十分融洽。這段時間非常適合積極加強與他人的交流，擴展人際網路，這不僅有助於雙子在工作上更加圓滑地處理事務，也能在生活中獲得更多的支持和幫助。無論是在工作場合或社交活動中，雙子都將展現出更迷人的一面，吸引更多人的注意和欣賞。

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