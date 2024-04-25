日銀預定24日召開決策會議，25日召開記者會。市場普遍預期日銀將在會後宣布維持利率不變，估計日銀將繼續看好通膨率朝2％目標邁進，因為今年日本勞工薪資可望大幅成長。
由於聯準會遲遲不降息，再加上市場預期短期未來日銀繼續維持超寬鬆貨幣政策，導致日圓持續貶值。美元兌日圓匯率在24日一度衝上1美元兌155.37日圓，創下1990年代中期以來最高點，25日亞洲盤回到155.29日圓。2022年9月日圓匯率暴跌曾迫使日本政府出手干預匯市，因此近來市場高度關注日圓跌勢。
日圓兌美元匯率在日銀決策會議前夕跌破155日圓大關，再創34年新低，令外界聚焦日銀總裁植田和男會後發言是否轉向鷹派，或暗示日銀將在近期未來升息。前任日銀官員愛宕伸康表示：「日銀不會單純為了防止日圓貶值而升息。」
日銀預定24日召開決策會議，25日召開記者會。市場普遍預期日銀將在會後宣布維持利率不變，估計日銀將繼續看好通膨率朝2％目標邁進，因為今年日本勞工薪資可望大幅成長。
由於聯準會遲遲不降息，再加上市場預期短期未來日銀繼續維持超寬鬆貨幣政策，導致日圓持續貶值。美元兌日圓匯率在24日一度衝上1美元兌155.37日圓，創下1990年代中期以來最高點，25日亞洲盤回到155.29日圓。2022年9月日圓匯率暴跌曾迫使日本政府出手干預匯市，因此近來市場高度關注日圓跌勢。
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