日銀預定24日召開決策會議，25日召開記者會。市場普遍預期日銀將在會後宣布維持利率不變，估計日銀將繼續看好通膨率朝2％目標邁進，因為今年日本勞工薪資可望大幅成長。

由於聯準會遲遲不降息，再加上市場預期短期未來日銀繼續維持超寬鬆貨幣政策，導致日圓持續貶值。美元兌日圓匯率在24日一度衝上1美元兌155.37日圓，創下1990年代中期以來最高點，25日亞洲盤回到155.29日圓。2022年9月日圓匯率暴跌曾迫使日本政府出手干預匯市，因此近來市場高度關注日圓跌勢。