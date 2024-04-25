近月來強震、餘震不斷，震出民眾對於老屋居住安全的危機感，據住展雜誌今（25）日公布的最新統計，危老重建案熱度升高，進入「紫爆」階段！2023年北台灣都會區推案量飆出1,307.3億元的新高紀錄，年增達7成，預期今年全年可望站穩千億元大關。

危老條例規畫的時程容積獎勵將於明年畫下句點在即，回顧危老案的推動，據住展雜誌統計，去年北台灣危老重建案推案量約1,307.3億元，遠超過2022年，年增幅高達71.5％，也是新高紀錄，成效不錯。

其中台北市為大宗，來到約877億元，占比67.1％，再則為新北市的282.3億元，占比21.6％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，危老新案量佔比最大的台北市，因為腹地狹小，首都效益讓房產蓋好住滿，若要在台北市推案，幾乎都是老屋改建，而危老方案大開都更條例方便之門，還有早鳥容積獎勵，讓持有戶與建商的興致高昂，一拍即合創造量體。

陳炳辰指出，又出於台北市的身價，只要改建推案，都會有一定的量能表現，去年又不乏蛋黃區與大案加持，如大安區的「鑄慕」、「永陞韶華」，信義區的「大隱青后」，都來到50億元以上，帶動力道強勁。

新北市方面，去年危老案佔了總量兩成，蛋黃區如板橋區、新店區也各有約69.8億元與62.5億元的量能。其中新店區的「大廣豊仁」，貢獻約30億元的推案量，拉抬危老聲量。

觀察2024年的危老重建案，今年才剛過完第一季，預估北台灣已計400多億元的危老推案量，規畫在今年推出，後續還有不少量體排隊上場。

台北市案量還是最大宗，目前就佔了9成之多，上10億元的危老案幾乎台北市全包。其中指標案有一直未正式公開，卻已有揭露亮點，成為單價200萬元俱樂部成員的豪宅「國賓皇琚」，以及中山區「森仰」，分別有約180億元與60億元推案量，危老華麗轉身高價住宅。

近期論及數筆危老案失效過期窘況，不脫屋主與建商各有立場，但陳炳辰認為，不影響後續發展，畢竟市場已證明重建新案可讓房產價值巨幅增值，誘因相當大，加上地震效應，讓更多老宅持有方提高改建意願，且傳出政府另訂辦法，使容積獎勵時程上的限制有所轉圜，都可預期來勢大好，起碼今年站穩千億元的案量應可樂觀以待。