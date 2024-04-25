403大地震後花蓮至今仍不斷有餘震，今天（25日）早上又有一波較大餘震，感受明顯，讓在「富凱大飯店」現場拆除人員稍稍緊張，暫時停止拆除，幸監測大樓建物沒有位移或前傾，因拆除現場路幅較小，周邊店面林立，已經搭建鋼版防護圍籬，仍預估兩週拆完，至於統帥大樓，正在做前置作業，包括調來重機具進駐，預計週六才能開拆。

中央氣象局報告，今天上午9時43分，花蓮縣近海發生芮氏規模4.0的有感地震，地震深度6公里，花蓮縣達4級、台東縣、南投縣各1級。當時富凱大飯店正在拆除，也因晃動暫停稍許，查看餘震是否對工程造成影響。

縣府新聞科長李冠霆受訪指出，現場拆除進度符合預期，目前拆到6樓，是從上面往下拆，採V字型的拆法，讓怪手司機拆除時，能夠看到上方土塊滑落到地面。

他說，雖仍有不斷餘震，目前拆除到現在都沒有出現位移，不過監測到若有公分以上的位移，就會停止拆除作業，評估後續拆除方式，且餘震持續發生，會提醒怪手重機具司機先暫停施工、離開位子，確保安全。

因拆除現場花蓮市中山路路幅約僅12公尺，且周邊商店林立，施工前作業已加蓋鋼板防護，提醒作業人員，儘量把混凝土塊往前撥，避免影響周邊店家房屋。

至於另一棟傾斜的「統帥大樓」，今天持續進行拆除前置作業，包括先用土堆回填一樓，穩固大樓，暫緩大樓可能崩塌，等吊臂等大型機具將進駐，預計本週六開拆。