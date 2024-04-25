準總統賴清德近日爆出佩戴勞力士錶，卻未申報，但他昨（24）日強調，「一支價值10萬元」不必申報。立委羅智強、台北市議員楊植斗今赴監察院，遞件檢舉賴清德的勞力士錶、賴皮寮估價不實，他呼籲，既然被稱為東廠的監察院要查侯友宜，也應動調查賴清德的財產不實問題。

羅智強說，他幫黃捷檢舉，因為賴清德未申報勞力士，黃捷就是第一個喊「出來說明、依法處理」的人，然而賴清德的說明卻避重就輕，對外稱兩支勞力士錶「一支價值10萬元、一支不見了」，想藉此規避財產申報不實的問題。

羅智強指出，賴清德那隻遺失的錶，若價值超過20萬，依法也應申報，賴從1996年首次擔任國大代表以來就有27次申報紀錄，監察院應該立即調查。

對於賴清德稱名下的「賴皮寮」僅值17萬元，羅智強認為，白話文解讀就是要表明財產20萬元以下免申報，但20萬是針對珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產，而不動產只要有所有權狀、稅籍土地跟建物就要申報。

羅智強也說，「賴皮寮」光是建築成本就可能超過17萬，賴簡直把民眾當笨蛋，若是如此，自己願意出價20萬跟賴清德購買。

羅智強質疑，民進黨發言人吳崢第一時間對外說法稱「自己有詢問主席，得到的答案是不是勞力士」，但賴卻打臉發言人，是不是發現紙包不住火了才出來承認是勞力士。

楊植斗表示，賴清德也被外界檢視發現，總計有3支勞力士錶，目前只說明2支不足20萬，第三支卻未說明，根本是啟人疑竇，讓所有誠實申報的人變成笨蛋。