準總統賴清德今（25日）在第六波國安人事公布記者會，被問到傳出前總統陳水扁時期要角也會入閣，包括前總統府副秘書長馬永成及前黨祕書長羅文嘉，賴清德說，歐巴馬國安團隊很多來自柯林頓、拜登國安團隊很多來自歐巴馬；人才屬於國家，沒有新舊之分、朝代之別。

日前傳出，前總統陳水扁過去核心幕僚了羅文嘉、馬永成將出任政務委員和國安會諮詢委員，此外，前總統府辦公室主任林德訓獲賴清德青睞，將入行政院擔任院長辦公室主任一職。

賴清德受訪指出，國家人才培養不易，尤其是國安人才，如果看國外的狀況就看得出，歐巴馬國安團隊很多來自柯林頓、拜登國安團隊很多來自歐巴馬，甚至拜登本身就是歐巴馬政府國安團隊。

賴清德表示，人才屬於國家，沒有新舊之分、朝代之別，現在是民主社會，並非過往專制時代，「好的人才都會請他們為國家社會跟人民服務」，後續政府中的職位公布，會擇期跟社會大眾說明，今天就公布所有在場國安團隊。