史上最凶殘、破獲最高層的「台版柬埔寨求職詐騙凌虐案」，詐團首惡「S姐」傅榆藺指揮手下囚禁虐死3人，一審將傅女判處無期徒刑，目前台灣高等法院審理中，傅女另涉在宜蘭成立詐騙集團部分，台灣高等法院駁回上訴，將她依詐欺取財罪共63罪判囚7年6月。可上訴。

傅榆藺以暱稱「今晚打老虎」、「美女媽祖」、「S姊」組成詐騙集團，2022年遭查獲她先後以宜蘭縣多處民宿為留宿據點，取得多人之金融帳戶資料（即存摺、提款卡、網路銀行帳號、密碼），並要求提供帳戶之人需留在住宿地點（控房）才能獲得其等應得之報酬。

傅榆藺查核此等人頭帳戶網路銀行資料為可用後，即由集團內之人，先後以不同方式，詐騙各被害人匯款，待集團之人收到款項後，再轉至第二、三層帳戶，以此方式製造上開詐欺犯罪所得之金流斷點，使警方無從追查，而掩飾、隱匿上開詐欺犯罪所得之本質、來源及去向。

高院駁回傅女上訴，認為宜蘭地方法院一審判決，已經詳為審酌她犯罪情節及犯後態度等一切情狀，並予以綜合考量，在法定刑內分別科處決1-63之刑（有期徒刑1年3月至2年不等之刑度），已屬從輕，合併執行之刑為有期徒刑7年6月，亦難謂有何違反比例、平等原則過苛之情形，駁回她上訴。