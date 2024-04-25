近年流行出國打工度假，其中澳洲是最多人選擇的國家，一名網友表示，身邊好幾個從澳洲打工回來的朋友都開始出現優越感，甚至嫌棄台灣，他不解「在農場採藍莓一年，價值觀真的會改變嗎？」不少過來人坦言，去了澳洲就會發現台灣薪水真的很低、工作很苦，「澳洲人過的是生活，台灣人頂多算生存」，去了才知道天差地遠，想法也會跟著改變。

一名網友在Dcard發文表示，身邊遇到好幾個澳洲回來的朋友，常常說自己價值觀改變了，越來越受不了台灣，原PO好奇「單純在農場採藍莓一年，價值觀真的會改變嗎，怎麼一個比一個還優越？」

話題引發討論，許多網友也有同感，直言不少去澳洲打工的朋友回來也變了，「講難聽點就是崇洋媚外吧」、「不懂為什麼要浪費時間去當別人的外勞」。

文章釣出許多過來人，有網友坦言去澳洲幾個禮拜就會開始改變，因為當地人的生活方式和思考模式和台灣人完全不一樣，這時就會發現「原來這樣活著也可以」，漸漸受影響；也有人說，從澳洲回來會發現台灣薪水真的很低、工作很苦，在澳洲不用炒房炒股或搞副業，認真工作就能過得滿滋潤的，「澳洲人過的是生活，台灣人頂多算生存，去了才知道感受天差地遠。」

不過也有網友表示，去了澳洲後反而更珍惜台灣，撇除薪資的部分，她覺得台灣既便利又安全，還有豐富夜生活，整體來說非常棒。